Un jubilado de 72 años fue asaltado en su casa de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, por ladrones que simularon ser carteros, lo golpearon y cortaron un dedo para exigirle dólares y joyas y finalmente le robaron electrodomésticos, ropa y hasta la heladera.

Fuentes policiales y la propia familia de la víctima aseguraron que los delincuentes permanecieron en el lugar entre cinco y seis horas, y para escapar con los objetos robados utilizaron una camioneta que estacionaron en la puerta de la vivienda para simular un flete.



El hecho ocurrió ayer cerca de las 14 de este martes, en una vivienda de la avenida San Martín al 7951, de esa localidad del oeste del conurbano, donde se hallaba el dueño, su esposa y una hija, cuando un hombre tocó el timbre y dijo que se trataba de un cartero que venía a entregar un sobre.



El dueño de la casa, un jubilado de nacionalidad italiana llamado Felipe Di Francisco, abrió confiado la puerta y en ese momento recibió un empujón y varios golpes en el rostro.

"De inmediato ingresaron varios delincuentes que comenzaron a amenazarlo exigiéndole dinero, especialmente euros y dólares. Decían que los iban a matar a todos", dijo aun jefe policial.



Durante el asalto, los delincuentes fueron muy violentos, amenazaron de muerte al anciano, lo golpearon y lo torturaron, al punto que le cortaron el dedo meñique para que les entregara dinero que no tenía.



"No sé cuántos delincuentes fueron, pero esto es un trabajo de profesionales, acá no vino un perejil, este trabajo no lo hace cualquiera", explicó esta mañana el hijo del hombre asaltado, llamado Alberto, quien agregó que la casa de su padre "está marcada desde hace un par de meses".



"Gracias a Dios los tengo vivos", aseguró Alberto.



"Se robaron el microondas, electrodomésticos, ropa, comida, objetos de cocina y hasta la heladera", dijo un jefe policial que trabaja en la pesquisa.



El hecho es investigado por personal de la comisaría 6ta. de Moreno, en Francisco Alvarez, cuyos efectivos trabajan bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno, Leandro Ventricceli.