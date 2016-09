El incremento rige para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Circular sin la VTV, con las luces apagadas y estacionar mal son las infracciones más recurrentes de los bonaerenses.

A partir de este mes, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentaron y ya cuestan más que en Capital Federal.

El incremento se debe a que el valor de la Unidad Fija -que depende del precio de la nafta Premium de mayor octanaje de YPF que se comercializa en las estaciones de servicio del ACA- aumentó el jueves pasado, según lo informado por la Dirección de Política Vial dependiente del Ministerio de Gobierno.

Con el nuevo cuadro tarifario, circular sin patente, de contramano, cruzar un semáforo en rojo, exceder los límites de velocidad, conducir borracho o tener un vehículo con caño de escape libre podría costar hasta 19.760 pesos, según informa el diario Clarín.

En tanto, la falta de Verificación Técnica de Vehículos y la circulación sin las luces reglamentarias encendidas prevén una multa entre $ 5.838 y $ 19.760. Si el conductor posee la VTV pero no la lleva consigo, entonces la multa irá de $ 988 a $ 1.976.

Vale recordar que el mes pasado en la Ciudad también aumentaron las multas y, por ejemplo, estacionar mal cuesta casi $1000. El mismo valor tienen infracciones comunes como no utilizar el cinturón de seguridad, no utilizar casco, no respetar la prioridad del peatón o conducir hablando por teléfono celular o con auriculares y se duplica si el conductor está escribiendo mensajes de texto.